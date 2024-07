Olimpia Milano, ecco Leandro Bolmaro: è il sesto colpo

IL NUOVO ACQUISTO

Accordo plueriennale con l'argentino ex Bayern Monaco: "Felice per questa nuova sfida che mi attende, darò il massimo"

© IPA La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con Leandro Bolmaro, playmaker-guardia di 1.98, nato l’11 settembre del 2000 a Las Varillas in Argentina e proveniente dal Bayern Monaco.

LEANDRO BOLMARO – “Sono davvero felice di questa sfida che mi attende, sono entusiasta dell’opportunità di giocare per un grande club come l’Olimpia Milano. Darò il massimo per aiutare la squadra e la società a raggiungere le vette che si meritano. Non vedo l’ora di affrontare la nuova stagione e di giocare con i miei nuovi compagni e per Coach Ettore Messina”.

LA CARRIERA – Bolmaro ha cominciato a giocare nell’Almafuerte, a Las Varillas, città della provincia di Cordoba. Nel 2017 si è trasferito a Bahia Blanca per giocare nell’Estudiantes. Dopo un anno, è passato al Barcellona che a sua volta l’ha utilizzato nella seconda squadra (10.4 punti, 3.1 rimbalzi, 2.7 assist di media). Nel 2019/20 ha giocato sia in prima squadra che nella formazione riserve (14.9 punti e 3.6 assist di media). Nella stagione 2020/21 ha giocato stabilmente in prima squadra con 30 presenze in EuroLeague incluse le Final Four di Colonia (26 minuti in campo nella semifinale con l’Olimpia e 25 nella finale con l’Efes) e 33 in campionato con 6.4 punti per gara, il 45.3% nel tiro da tre. Nel 2020/21 ha vinto sia la Coppa del Re che il campionato spagnolo. Alla fine di quella stagione ha esercitato l’opzione per uscire dal contratto e trasferirsi nella NBA a Minnesota che aveva acquisito i diritti su di lui dopo il draft del 2020 (scelto al numero 23 da New York). Bolmaro ha giocato due anni nella NBA prima a Minnesota e poi a Utah con 49 presenze in campo. Nel 2023 ha finito la stagione in Spagna a Tenerife e nell’ultima ha giocato al Bayern Monaco (8.4 punti e 3.4 assist di media in EuroLeague con 30 presenze di cui 28 in quintetto) vincendo il titolo tedesco (7.7 punti e 2.8 assist di media, il 38.5% da tre) e la Coppa di Germania.

NOTE – Leandro Bolmaro ha giocato l’Hoop Summit del 2018, ovvero la partita tra i migliori diciottenni americani e del Resto del Mondo. Con l’Argentina ha giocato le Olimpiadi nel 2021 e ha vinto l’oro ai Campionati Americani del 2022.