Trapani, Antonini: "Vogliamo un top player per completare la squadra"

Ospite della trasmissione "Basket Time 2.0", Valerio Antonini (presidente Trapani Shark) ha rivelato ambizioni e retroscena della prima stagione alla guida dei granata in Serie A: "Io quest'anno voglio vincere lo Scudetto. Credo la squadra sia veramente forte, completa. Stiamo cercando di individuare l'ultimo tassello per sostituire Pleiss, crediamo di averlo identificato con un super top player. Lo stiamo negoziando, sono cifre molto alte ma considerando che sono solo per due mesi stiamo cercando di limare i termini contrattuali. Ma vogliamo un top player per completare la squadra e dare l'assalto al campionato. Come mai quest'anno credo ci sia grande equilibrio, lo dimostrano le quattro squadre al comando. Non vedo alcuna superiorità alla lunga né di Milano, né di Bologna come gli anni precedenti. Vero che in una serie Milano e Bologna hanno un roster più lungo, ma noi abbiamo 12 giocatori, 13 con quello che arriverà, e non abbiamo fatto le Coppe. Siamo più freschi di loro e sono convinto che lotteremo fino alla fine per vincere. Già essere in queste condizioni è per noi un trionfo assoluto, ma quando si arriva a certi livelli bisogna avere anche la maturità di capire se ci sono le condizioni per fare il grande salto. Io credo che ci sono. Abbiamo grande tifoseria, grande squadra, grande coach, presidenza forte. Ci sono tutte le condizioni per fare il grande salto".