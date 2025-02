Trapani, Antonini: "Trieste? Grande responsabilità ai giocatori"

Ospite di "T-Zone" su TeleSud, il presidente del Trapani Shark Valerio Antonini ha accompagnato la vigilia del quarto di finale di Frecciarossa Final Eight dei siciliani (vs Pallacanestro Trieste, giovedì 13, ore 20.45): "Questa l'ho ribattezzata la settimana di Coppa trapanese decisiva: ci presentiamo alla Final Eight con una partita che non potrà fare altro che dare grande responsabilità ai giocatori. Sanno che hanno giocato una partita molto al di sotto delle loro possibilità a Cremona, può succedere ed è la prima volta durante l'anno. Non dimentichiamo anche che Cremona aveva battuto Trento, prima in classifica: tanto scarsi non sono. Però abbiamo fatto di tutto per perderla. Forse se sconfitta di questo tipo doveva arrivare, una situazione migliore di questa non poteva esserci. Adesso i giocatori hanno tanta assunzione di responsabilità, sanno che devono rifarsi subito e hanno una partita che gli può dare questa possibilità. Vincendo già contro Trieste si dimenticherebbe in un sol colpo della sconfitta a Cremona".