Trapani, Antonini conferma Repesa: "Ci confronteremo su ogni aspetto"

Nonostante l'amara conclusione della semifinale di playoff LBA contro Brescia, sul profilo X del presidente del Trapani Shark Valerio Antonini è comparso questo post a sostegno della guida tecnica dei siciliani: "(Coach Repesa, nda) Voglio ringraziarti per lo splendido lavoro svolto. È stato un anno lunghissimo, con momenti anche di tensione ma che abbiamo superato brillantemente, pieno di successi, emozioni, abbiamo pianto insieme per alcune vittorie che rimarranno storiche, abbiamo riportato la luce in una città oscurata da decenni. Ti ho visto ieri molto provato, quasi quanto lo ero io (ho provato una delusione indescrivibile). E mi ha colpito oggi la tua voglia di cambiare, per ricominciare al meglio. Ci confronteremo su ogni aspetto. Ti ho concesso di stare a casa in Croazia a riposare tutto il tempo che ritieni necessario, per tornare carico a mille. Abbiamo una squadra da migliorare e uno staff da completare visto che giocheremo in BCL. Grazie ancora gigante, burbero dal cuore d'oro"