Trapani, la reazione di Antonini a "Repesa non si tocca"

In seguito all'esposizione di uno striscione a sostegno di coach Jasmin Repesa all'esterno del PalaShark ("Repesa non si tocca!", firmato da La Curva), il presidente del Trapani Shark Valerio Antonini ha così replicato su X: "Questo succede quando un giornalista locale (il cui fratello collabora a Telesud) senza alcun motivo se ne esce con un articolo inventato. Parlando oltretutto di accordi o di decisioni maturate, frutto del suo delirio. Assurdità che portano poi a striscioni minacciosi ed irriverenti nei confronti di chi investe milioni e non pretende nulla. Siamo alla follia più totale. Quando l’ho visto sono trasecolato. È vero come disse Diego Maradona una volta: “nello Sport non c’è memoria”. Però così è troppo. Quindi se uno ti dice NON SI TOCCA, che cosa è un suggerimento? La mettiamo così? Ragazzi vi scordate che parlate a una persona che capisce al volo le situazioni. Prima articolo inventato e poi questo striscione, che dici proviamo? Cambiamo così vediamo se era o no una minaccia?