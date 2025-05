Nella trasferta di domenica sera a Venezia, Grant Anticevich non farà già più parte del roster di coach Kastritis. L'ala grande australiano-croata, stando a quanto anticipato da VareseSport, avrebbe avuto il via libera societario per finalizzare l'accordo coi Saskatchewan Rattlers (CEBL, lega canadese) anche prima del termine della stagione di LBA.