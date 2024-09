Alibegovic tra Trapani e il passato in Virtus: "Sarà speciale"

BASKET

In esclusiva a SportMediaset, l'ex della partita di sabato presenta la sfida con Bologna: "Dovremo essere all'altezza della loro fisicità"

Uno Scudetto, una Supercoppa e una EuroCup non si dimenticano facilmente, specie se ottenuti nell'arco di un biennio appena. L'esperienza alla Virtus Bologna tra il 2020 e il 2022 non entrerà però in campo al posto di Amar Alibegovic nell'esordio di Trapani in LBA: al Pala Shark conterà solo ciò che il roster di Jasmin Repesa saprà opporre ai vicecampioni d'Italia, compreso l'atletismo del bosniaco classe 1995.

Nonostante i dubbi sulla presenza di Tibor Pleiss, che verranno sciolti all'ultimo momento, l'avvicinamento di Trapani al ritorno in Serie A sta giungendo al termine: "Ci stiamo allenando molto forte, ci stiamo preparando per questo inizio di stagione. Approcciare con la mentalità giusta una squadra come la Virtus sarà importantissimo per noi: dovremo essere concentrati dall'inizio alla fine, a partire dagli allenamenti di questa settimana. Si tratterà di essere sul pezzo su ogni dettaglio".

Il PalaShark sarà la sede di uno degli anticipi del primo turno di LBA (sabato 28, ore 20): "La Virtus è una squadra fortissima, per me sarà sicuramente speciale però dovremo, me incluso, esprimere il massimo delle nostre abilità, sia dal punto di vista mentale che fisico, per sfidare una squadra di così alto livello".

Fondamentale per Trapani, secondo Alibegovic, sarà l'impatto con la stazza bianconera, che verrà regolato sul parquet dalla terna Attard-Bongiorni-Noce: "Fare un'amichevole contro l'Olympiacos ha sicuramente aiutato a vedere e farci conoscere una fisicità da Eurolega: per affrontare un gruppo come quello della Virtus dovremo essere all'altezza dal punto di vista fisico, pareggiare la stessa intensità e provare a punire ogni sbaglio che commetterà".

