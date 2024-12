Sulle pagine odierne de La Prealpina si trova una lunga intervista a Davide Alviti. Queste alcune delle parole dell'ala dell'Openjobmetis Varese: "La squadra era stata costruita in un modo, poi è stata cambiata e di nuovo modificata per varie ragioni. Stiamo ancora cercando di trovare la quadra. Sykes e Tyus? L'esperienza consente loro di compensare una forma per ora non perfetta. La classifica ci impone un cambio di ritmo".