Cappelletti avverte Sassari: "Treviso è la più in forma del campionato"

Un'altra partita in casa per la Dinamo, un'altra occasione per caricarsi al meglio con il proprio pubblico e cercare quella che sarebbe la quinta vittoria in LBA Serie A. Il Banco di Sardegna Sassari riparte da qui, come raccontato anche da Alessandro Cappelletti a SportMediaset. Al PalaSerradimigni arriva la Nutribullet Treviso: "Dobbiamo essere bravi a reagire dopo lo stop contro Reggio Emilia. Abbiamo un calendario che prevede ancora un’ulteriore partita in casa contro una squadra che in questo momento probabilmente è la formazione più in forma del campionato".