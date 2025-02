Nicola Akele: "Virtus? Non è facile rimanere sul pezzo"

Intervistato sulle pagine di Tuttosport, Nicola Akele (ala grande Virtus Segafredo Bologna e Italbasket) ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in una squadra di Eurolega e del ruolo da veterano nel gruppo convocato dal CT Pozzecco nella finestra FIBA: "Non sono abituato a essere quello con l'età più alta, ma non cambia il mio approccio. Indossare questa maglia, indipendentemente dal contesto, è sempre un onore e tutti vogliamo dare il massimo spinti dal peso dell'azzurro. Abbiamo energia, positività, gioia soprattutto per merito del Poz che è bravissimo a creare un ambiente in cui tutti si sentono partecipi. L'annata in Virtus? Sto cercando di prendere tutto in modo costruttivo. Non è facile rimanere sul pezzo, nel mio caso è fondamentale farsi trovare pronti in ogni occasione stando lì con la testa. La sto vivendo come un'occasione di crescita personale, sto avendo un tipo di esperienza diversa da quelle che ho avuto prima di andare alla Virtus e che posso portare in Nazionale condividendola con i miei compagni. Seconda paternità? È una gioia immensa, provi un amore che non è descrivibile e giocoforza ti ritrovi costretto a calibrare le priorità della vita".