Il presepe di Ciro: Nedved Gesù e Gattuso asinello

Un'altra intervista in dialetto di Bruno Longhi: stavolta il protagonista è Ciro Ferrara che, da buon napoletano, prima di una Natale in casa Juventus "disegna" il suo presepe. C'è posto per Nedved come Gesù Bambino, per il trio Moggi-Giraudo-Bettega nel ruolo dei Re Magi, mentre per Gattuso, protagonista di una polemica sul Pallone d'oro... è scontato l'asinello.