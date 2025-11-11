Viaggiare e giocare a padel, Weebora unisce le due passioni

Un’esperienza che fa innamorare chi gioca, ma anche chi resta fuori dal campo
© Ufficio Stampa
Le cosiddette clinic di padel sono ormai sulla bocca di tutti, ma Weebora ha deciso di offrire qualcosa di nuovo. La piattaforma digitale specializzata in viaggi, esperienze e tornei legati al padel, apre ad una nuova dimensione dell’offerta nel segmento del turismo sportivo: viaggi creati su misura dentro e fuori dal campo, non solo per i padel lovers ma anche per i travel companion, che non sempre condividono la stessa passione. Si parte destinazione Barcellona, al Bela Padel Center, la prestigiosa accademia fondata da Fernando Belasteguin, leggenda mondiale del padel.
Con questo primo viaggio, Weebora si afferma come nuovo punto di riferimento nel turismo sportivo esperienziale. Un debutto che racchiude alla perfezione la filosofia del brand: unire sport, scoperta e condivisione, creando un’esperienza indimenticabile tanto per i giocatori quanto per i loro accompagnatori.
Il format combina allenamento di alto livello, immersione culturale e momenti conviviali, creando un’esperienza completa per gruppi, coppie e amici che vogliono vivere lo sport in modo diverso. Le serate condivise - tra cene gourmet, tapas e nightlife barcellonese - uniscono tutti i partecipanti, rendendo ogni giornata un’occasione per creare legami autentici e ricordi indelebili. Un modo perfetto per condividere un’unica esperienza, ognuno secondo le proprie passioni.
© Ufficio Stampa
Mentre i partecipanti iscritti al programma sportivo si allenano con il Team Bela, con oltre 10 ore di padel, tornei e sessioni tecniche personalizzate, gli accompagnatori potranno vivere un percorso esperienziale su misura tra arte, gastronomia e benessere. Il programma dedicato propone un itinerario che racconta il meglio di Barcellona: dalle visite guidate alle opere di Gaudí e ai quartieri più autentici della città, fino all’ingresso al Museo Picasso e al vivace mercato della Boqueria. Non mancano momenti di puro relax nelle storiche terme cittadine e un’esperienza unica, la sessione “Scopri il padel”, pensata per avvicinarsi in modo leggero e divertente allo sport simbolo di questo viaggio.
Il cuore dell’esperienza: il Bela Padel Center
A soli 15 minuti dal centro di Barcellona, il Bela Padel Center è la nuova struttura d’avanguardia firmata da Fernando Belasteguin. Con 20 campi di padel, area fitness, ristorante mediterraneo Casa Bela e terrazza VIP, rappresenta il punto d’incontro ideale tra sport, lifestyle e innovazione. Il soggiorno è previsto presso il Leonardo Royal Barcelona Fira, moderno hotel 4 stelle con piscina panoramica, ristorante d’autore e design contemporaneo.
Dettagli e prenotazioni
Date: 2–6 gennaio 2026
Luogo: Bela Padel Center, Barcellona