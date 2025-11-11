Viaggiare e giocare a padel, Weebora unisce le due passioni

Mentre i partecipanti iscritti al programma sportivo si allenano con il Team Bela, con oltre 10 ore di padel, tornei e sessioni tecniche personalizzate, gli accompagnatori potranno vivere un percorso esperienziale su misura tra arte, gastronomia e benessere. Il programma dedicato propone un itinerario che racconta il meglio di Barcellona: dalle visite guidate alle opere di Gaudí e ai quartieri più autentici della città, fino all’ingresso al Museo Picasso e al vivace mercato della Boqueria. Non mancano momenti di puro relax nelle storiche terme cittadine e un’esperienza unica, la sessione “Scopri il padel”, pensata per avvicinarsi in modo leggero e divertente allo sport simbolo di questo viaggio.