Triathlon, weekend show a Cervia: campioni, gare e gala

27/03/2019

Da venerdì 22 a domenica 24 marzo a Cervia (ormai diventata "capitale" dell'IronMan) si è svolto il Triathlon Show Italy, il primo evento dedicato al triathlon e agli sport d’endurance: si sono alternati competizioni di triathlon, di duathlon e di running, workout session, workshop, eventi, intrattenimento, expo e il settimo Gala del Triathlon. Premiati Marcello Ugazio (triatleta dell'anno), Verena Steinhauser (triatleta femminile dell'anno) e Alessandro Degasperi (best performance). Il triathlon crono (così come la 10k competitiva) è stato vinto da Daniel Hofer, in campo femminile successo di Roberta Maule. Nella 10k donne, vittoria di Valentina Facciani.