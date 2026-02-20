Baseball e Softball: la Federazione annuncia una nuova partnership fino al 2029 con Allianz

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha commentato: "Allianz vuole sostenere la Federazione Italiana Baseball Softball per promuovere questi sport in Italia. Sono discipline che insegnano a superare le difficoltà, in cui ogni giocatore è cruciale per il successo del team e riflettono valori importanti per Allianz come il lavoro di squadra, la dedizione e la resilienza, valori che lo sport trasmette con grande efficacia ai giovani. Va inoltre sottolineato che la FIBS ha saputo investire in progetti di crescita sul territorio per i giovani, portando il baseball nelle scuole e coinvolgendo le nuove generazioni, iniziative che accogliamo con favore e che sono fra i principali criteri che ci guidano nella scelta delle nostre sponsorizzazioni”.