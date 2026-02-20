il comunicato

Baseball e Softball: la Federazione annuncia una nuova partnership fino al 2029 con Allianz

20 Feb 2026
La Federazione Italiana Baseball Softball e Allianz annunciano una nuova partnership, suggellata dall’accordo quadriennale di sponsorizzazione che li vedrà insieme fino alla stagione sportiva 2029. Il gruppo assicurativo sarà Main Sponsor delle Squadre Nazionali Élite di Baseball e Softball e accompagnerà le atlete Azzurre e gli Azzurri nei più importanti tornei internazionali, come gli Europei, i Mondiali e il percorso per raggiungere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Los Angeles 2028.

“Siamo entusiasti di affiancare il nostro nome ad un partner importante e di grande prestigio come Allianz”, ha dichiarato Marco Mazzieri, presidente della FIBS, Federazione Italiana Baseball Softball. “Quando infatti si parla di Allianz si parla di una realtà conosciuta a livello internazionale che incarna valori per noi importanti come impegno, passione, affidabilità, responsabilità e visione a lungo termine. Si tratta di una partnership di grande rilevanza per tutto il nostro movimento, come forse mai negli anni ci era capitato e che sarà di grande responsabilità”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha commentato: "Allianz vuole sostenere la Federazione Italiana Baseball Softball per promuovere questi sport in Italia. Sono discipline che insegnano a superare le difficoltà, in cui ogni giocatore è cruciale per il successo del team e riflettono valori importanti per Allianz come il lavoro di squadra, la dedizione e la resilienza, valori che lo sport trasmette con grande efficacia ai giovani. Va inoltre sottolineato che la FIBS ha saputo investire in progetti di crescita sul territorio per i giovani, portando il baseball nelle scuole e coinvolgendo le nuove generazioni, iniziative che accogliamo con favore e che sono fra i principali criteri che ci guidano nella scelta delle nostre sponsorizzazioni”.

La prima “uscita” ufficiale di FIBS e Allianz sarà in occasione del raduno che la Nazionale Italiana di Baseball svolgerà negli USA, a Port Charlotte, vicino a Tampa, Florida, da oggi 20 febbraio fino alla fine del mese. Per l’occasione, gli Azzurri allenati dal manager Francisco Cervelli scenderanno in campo in diverse gare amichevoli: due volte contro una squadra di Minor League affiliata ai New York Yankees, una contro una compagine di Leghe Minori dei Tampa Bay Rays, che ospitano l’Italia nella loro struttura, e la Nazionale dei Paesi Bassi. Quattro ottimi esempi del livello delle sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi e del contesto internazionale in cui le Nazionali saranno chiamate a misurarsi. Un inizio concreto che dà subito la dimensione del percorso sportivo che la FIBS e Allianz affronteranno insieme da qui al 2029.

