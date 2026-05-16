Sinner, ora c'è Ruud: l'orario della finale e i precedenti. Jannik va a caccia di altri record, i dati
L'altoatesino può vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza da Panatta
Sinner © afp
A distanza di cinquant'anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfale agli Internazionali d'Italia. Parliamo di Jannik Sinner che, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro, che venerdì sera ha sofferto nel secondo set contro Medvedev, affronterà Ruud nella finale in programma domenica alle 17 al Campo Centrale.
I quattro precedenti tra Jannik e il 27 norvegese parlano chiaro: l'altoatesino ha sempre vinto in due set. L'ultima volta i due si sono sfidati proprio a Roma un anno fa: nell'occasione il numero uno al mondo si sbarazzò di Ruud in poco più di un'ora con il punteggio di 6-0 6-1. Sinner, che punta a vincere il sesto Masters 1000 di fila consecutivo (sarebbe il primo nella storia), non perde dal 19 marzo scorso a Doha con Mensik: è imbattuto da ben 28 match di fila.
In caso di vittoria a Roma Sinner diventerebbe il primo tennista nella storia dopo Novak Djokovic a imporsi in una o più occasioni in ciascuno dei 9 tornei Masters 1000 e anche il secondo dopo Rafael Nadal a vincere nello stesso anno i 3 eventi Masters 1000 sulla terra rossa.