Sinner, ora c'è Ruud: l'orario della finale e i precedenti. Jannik va a caccia di altri record, i dati

I quattro precedenti tra Jannik e il 27 norvegese parlano chiaro: l'altoatesino ha sempre vinto in due set. L'ultima volta i due si sono sfidati proprio a Roma un anno fa: nell'occasione il numero uno al mondo si sbarazzò di Ruud in poco più di un'ora con il punteggio di 6-0 6-1. Sinner, che punta a vincere il sesto Masters 1000 di fila consecutivo (sarebbe il primo nella storia), non perde dal 19 marzo scorso a Doha con Mensik: è imbattuto da ben 28 match di fila.