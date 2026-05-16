Sinner, ora c'è Ruud: l'orario della finale e i precedenti. Jannik va a caccia di altri record, i dati

L'altoatesino può vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza da Panatta

16 Mag 2026 - 18:46
Sinner © afp

Sinner © afp

A distanza di cinquant'anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfale agli Internazionali d'Italia. Parliamo di Jannik Sinner che, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro, che venerdì sera ha sofferto nel secondo set contro Medvedev, affronterà Ruud nella finale in programma domenica alle 17 al Campo Centrale.

I quattro precedenti tra Jannik e il 27 norvegese parlano chiaro: l'altoatesino ha sempre vinto in due set. L'ultima volta i due si sono sfidati proprio a Roma un anno fa: nell'occasione il numero uno al mondo si sbarazzò di Ruud in poco più di un'ora con il punteggio di 6-0 6-1. Sinner, che punta a vincere il sesto Masters 1000 di fila consecutivo (sarebbe il primo nella storia), non perde dal 19 marzo scorso a Doha con Mensik: è imbattuto da ben 28 match di fila. 

Leggi anche

Sinner, niente errori alla ripresa: in 15 minuti centra la seconda finale consecutiva a Roma, ora c'è Ruud

In caso di vittoria a Roma Sinner diventerebbe il primo tennista nella storia dopo Novak Djokovic a imporsi in una o più occasioni in ciascuno dei 9 tornei Masters 1000 e anche il secondo dopo Rafael Nadal a vincere nello stesso anno i 3 eventi Masters 1000 sulla terra rossa.

Ultimi video

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

00:15
DICH SINNER POST SEMIFINALE 16/5 DICH

Sinner: "Sono contento, ora vediamo di riposare in vista della finale"

00:52
MCH SINNER-MEDVEDEV ULTIMI MINUTI 16/5 MCH

Sinner, vittoria e finale. Medvedev si arrende, Roma si inchina

02:05
MCH ALLENAMENTO SINNER CON I GENITORI 15/5 MCH

Jannik si allena alla presenza dei genitori

01:33
MCH SINNER VS MEDVEDEV SOSPESA MCH

Sinner-Medvedev: le emozioni della semifinale fino alla sospensione

05:24
MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

03:19
HL ROMA MEDVEDEV-LANDALUCE SRV

Internazionali di Roma, gli highlights di Medvedev-Landaluce

01:03
MCH MUSEO RAFA NADAL MCH

A Maiorca un museo dedicato a Rafa Nadal

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:28
MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

01:48
Schwazer mai visto prima

Uno Schwazer mai visto prima

01:36
Sinner solita macchina

Sinner solita macchina

01:08
Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

01:49
13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

00:35
MCH SINNER BATTE PELLEGRINO 12/5 MCH

Sinner avanza a Roma: battuto Pellegrino, gli highlights

00:12
DICH DARDERI 12/5 DICH

Darderi: "Nel primo set non mi sentivo bene. Il pubblico mi ha aiutato"

I più visti di Altri Sport

MCH DARDERI FUORI 15/5 MCH

Darderi cede a Ruud: gli highlights della semifinale

HL ROMA MEDVEDEV-LANDALUCE SRV

Internazionali di Roma, gli highlights di Medvedev-Landaluce

MCH ALLENAMENTO SINNER CON I GENITORI 15/5 MCH

Jannik si allena alla presenza dei genitori

MCH SINNER-MEDVEDEV ULTIMI MINUTI 16/5 MCH

Sinner, vittoria e finale. Medvedev si arrende, Roma si inchina

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

Sinner prepara la sfida a Rublev, le ultime

MCH ALLENAMENTO SINNER 13/5 MCH

Sinner in campo verso la sfida con Rublev

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:01
Rugby, Urc: Benetton cede ai Bulls a Pretoria e chiude 13°
18:59
Volley, Champions League: Perugia vola in finale, il Varsavia battuto 3-0
18:45
Rally: Roberto Daprà e Luca Guglielmetti vincono la Targa Florio
18:32
Internazionali: Darderi dimentica bambina prima di entrare in campo: "E' stato un gesto involontario"
18:24
Internazionali, Medvedev: "Difficile giocare con Sinner, per vincere devi dare 110%"