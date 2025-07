Scherma, l'Italia vince tre Coppe del Mondo: fioretto uomini, fioretto e spada donne

Tre Coppe del Mondo, ma anche tanti altri segnali incoraggianti per la scherma italiana nelle classifiche finali della stagione 2024/2025. Lo storico oro mondiale della sciabola maschile, ottenuto in Georgia dopo l'argento europeo di un mese e mezzo fa, ha proiettato la Nazionale del Commissario tecnico Andrea Terenzio al terzo posto nel ranking di specialità, preceduta soltanto da Ungheria e Francia. Quarto posto, invece, per la spada maschile (bronzo agli Europei e quinta ai Mondiali), in una classifica vinta dal Giappone. Settima posizione, infine, per le sciabolatrici del CT Andrea Aquili, forti del podio continentale, in un ranking guidato dalla Francia.