Mondiali, l'Italia della sciabola maschile firma l'impresa e vince l'oro a squadre

Gli azzurri hanno superato senza difficoltà nella fase preliminare la Thailandia per 45-29 proseguendo la corsa agli ottavi contro la Germania, sconfitta per 45-39 dopo un match decisamente più sofferto. Il tabellone ha offerto un'occasione imperdibile ai quarti con gli Stati Uniti a sorpresa eliminati anzitempo affrontando la Polonia, superata per 45-28. In una rassegna sempre più difficile da prevedere, in semifinale gli uomini di Andrea Terenzio hanno ottenuto il successo sul Giappone aprendo subito con un +5 e allungando con Gallo e Curatoli per un 45-39 finale.