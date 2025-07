L'Italia del fioretto torna grande ai Mondiali: oro nella gara a squadre maschile

Percorso netto per gli azzurri che nella fase preliminare hanno sconfitto agevolmente la Croazia per 45-30 ripetendosi agli ottavi con Singapore, spazzato via con un parziale di 45-20. Ai quarti Marini e compagni hanno proseguito la corsa senza intoppi superando la Polonia per 45-31, ma il capolavoro è arrivato in semifinale contro la Francia dove l'Italia è apparsa in pieno controllo sin dal primo turno di assalti, vinto per 15-8. Gli uomini di Simone Vanni hanno amministrato il vantaggio nella seconda fase chiudendo sul 30-22 prima di concludere la prova con il punteggio di 45-30.