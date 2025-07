Mondiali, Martina Favaretto e Anna Cristino conquistano il bronzo nel fioretto femminile

Percorsi diversi per Favaretto e Cristino con la veneta che ha messo in campo una rincorsa senza intoppi superando al primo turno l’israeliana Druck per 15-5 e ai sedicesimi la francese Blaze per 14-9. Accedendo alla fase calda Favaretto ha sconfitto per 15-2 la giapponese Tsuji agli ottavi e per 15-5 l’altra giapponese Ueno ai quarti di finale.