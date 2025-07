Mondiali, l'Italia del fioretto chiude con un bronzo nella prova a squadre femminile

Avvio in scioltezza per le azzurre che hanno sconfitto per 45-4 la Romania agli ottavi di finale prima di imporsi ai quarti di finale con l'Ucraina per 45-34. La situazione si è però ribaltata in semifinale dove le ragazze di Simone Vanni che hanno dovuto far i conti con la Francia guidata da Pauline Ranvier che ha sconfitto in partenza Anna Cristino per 6-1 indirizzando di fatto l'intero incontro. Nonostante i tentativi di rimonta di Martina Favaretto, in grado di superare Anita Blaze per 6-1, la formazione tricolore è stata spazzata via da Ranvier che ha inflitto un 12-3 ad Arianna Errigo per un punteggio finale di 45-34.