Sei Nazioni: Italia in caduta libera in Irlanda

RUGBY

Termina 57-6, con gli azzurri costretti a giocare in 13 contro 15 per oltre 60 minuti

All’Aviva Stadium di Dublino arriva la sconfitta consecutiva numero 35 nel Sei Nazioni per l’Italrugby, che non vince una partita di questo torneo da sette anni esatti: l’Irlanda vince in casa 57-6. Le mete di Carbey e Gibson-Park, intervallate dalla punizione di Padovani, fanno volare i padroni di casa sul 14-3. Lowry e O’Mahony schiacciano il 24-6 all’intervallo. Con l’infortunio di Lucchesi e l’espulsione di Faiva, l’Irlanda dilaga con Lowe. È la centesima sconfitta per gli azzurri nella storia del torneo.

Il terzo match dell’Italia nel Sei Nazioni 2022 dura nemmeno metà gara. La formazione allenata da Franco Smith gioca con due uomini in meno dal 20’ del primo tempo in poi e crolla così 57-6 contro l’Irlanda (autrice di 9 mete) all’Aviva Stadium di Dublino.

I padroni di casa sfruttano i tanti spazi che gli azzurri lasciano in avvio di match e trovano la prima meta al 5’ con Joel Carbery. Ospiti che sprecano un’ottima occasione con Stephen Varney, che rovina tutto con un passaggio poco preciso. In ogni caso i primi punti dell’Italia arrivano al 14’ con un ottimo piazzato di Padovani. Azzurri che però rimangono in 14 uomini per l’espulsione di Faiva dopo un placcaggio pericoloso (spalla sul collo). Non solo. Perché con l’infortunio di Lucchesi e il rosso a Faiva, non ci sono più tallonatori. Entra Nemer per Bruno: si gioca con una mischia no contest e in 13 contro 15. In superiorità numerica, Gibson-Park va a meta e poi Calbery trasforma il 14-3. Risultato che prende dimensioni più larghe poco prima dell’intervallo con le schiacciate di Lowry e O’Mahony. La punizione di Garbisi fissa il risultato sul 24-6. Ripresa di pure gestione per l’Irlanda. Tra il 53’ e il 56’ Lowe e Lowry vanno in meta. Poi, dal 70’ all’82’, Baird, Lowe e Treadwell sigillano il successo, per il pesantissimo +51. Per l’Italia si tratta della sconfitta di fila numero 35 nel torneo.