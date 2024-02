Sei Nazioni: dominio Irlanda, Italia ko 36-0

IRLANDA-ITALIA 36-0

L’Italrugby non riesce a creare e subisce una netta sconfitta nella seconda giornata della competizione

Sei Nazioni: seconda sconfitta per l'Italia, vince l'Irlanda 36-0















































© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La seconda partita del Sei Nazioni 2024 dell'Italia termina con una netta sconfitta: nel match di Dublino contro l’Irlanda, gli azzurri di Quesada cedono con il punteggio di 36-0. I padroni di casa sfruttano le difficoltà offensive degli avversari e scappano sul 19-0 già a fine primo tempo, consolidando poi il risultato nella seconda parte del match. L'Italia affronterà la Francia nel prossimo appuntamento della competizione.

Garbisi fallisce un calcio di punizione per l'Italia in avvio, non trovando i pali, mentre Crowley firma immediatamente dopo la prima meta degli irlandesi (ma manca la trasformazione successiva). Gli azzurri reagiscono immediatamente e mettono in campo nei minuti successivi una buona fase difensiva, ma sono imprecisi nei passaggi decisivi e subiscono al 24’ altri sette punti firmati da Sheehan (con la trasformazione di Crowley che questa volta va a buon fine). Le difficoltà offensive degli uomini di Quesada continuano, mentre nel finale del primo tempo arriva anche la meta di Conan (in seguito ad un ruck), che fissa il netto 19-0 irlandese con cui si giunge all'intervallo.

Il copione non cambia nel secondo parziale, con l’Italrugby che non sfrutta una mischia in avvio e subisce subito dopo ancora da Sheehan, che procura così ai suoi anche il punto bonus, nonostante un'altra trasformazione errata di Crowley. Al 55’ arriva anche la meta di Henshaw (dopo 23 fasi di gioco), ma viene annullata al TMO. Menoncello si prende un cartellino giallo due minuti dopo ed il 29-0 di pura prepotenza di Lowe è quasi una naturale conseguenza, con il vento che porta però al terzo errore in trasformazione degli “Irish”. Il sigillo finale lo mette Nash (con i due punti aggiuntivi trovati da Byrne), per il 36-0 che chiude la partita. Il prossimo appuntamento nella competizione degli azzurri sarà il 25 febbraio contro la Francia.