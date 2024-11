Haka politica All Blacks a Torino, è polemica in Nuova Zelanda

L'haka di Torino è arrivata dopo che martedì scorso 42mila persone hanno marciato per opporsi al progetto di legge sui principi del Trattato. È stata una delle più massicce proteste della storia della Nuova Zelanda, la più grande in difesa del popolo Maori. La hīkoi (marcia) verso la quale Perenara ha voluto esprimere il proprio sostengo, cominciata a Capo Reinga, nel nord del paese, dopo mille chilometri e nove giorni è approdata davanti al Parlamento della capitale Wellington. Obiettivo di questa storica "hīkoi mō te Tīriti" (marcia per i diritti) è la cancellazione della controversa proposta di legge che vorrebbe estendere a tutti i neozelandesi il Trattato di Waitangi, stipulato nel 1840 tra la Corona britannica e i capi di circa cinquecento tribù maori. Quanto a Perenara, già all'inizio dell'anno aveva espresso il proprio sostegno alle Hurricanes Poua, club femminile che aveva usato la haka per criticare il governo. Sabato scorso, invece, parlando a Sky Sports dopo la partita contro l'Italia, Perenara aveva sottolineato che l'hīkoi "ha mostrato l'unità di Aotearoa. Per noi, poter riconoscere l'unificazione del nostro popolo, di tutto il nostro popolo, non solo dei tangata whenua, ma dei tangata katoa di Aotearoa, è qualcosa di importante per noi e per me". Il capo allenatore degli All Blacks, Scott Robertson, da parte sua ha fatto sapere che Perenara aveva discusso con lui, prima della partita, dei concetti che sarebbero stati espressi utilizzando l'haka. "TJ ha ottenuto il diritto di chiamare l'haka - le sue parole -, c'è una parte, all'inizio, che viene chiamata con le sue parole. Ha deciso di dirlo, ed era un suo diritto". Robertson ha aggiunto che Perenara ne aveva discusso con la dirigenza della federazione neozelandese: "ha spiegato che è un segno di unità. Tutti sono d'accordo, e lui ha avuto la possibilità di chiamare l'haka". La co-leader del partito dei Maori, 'Te Pāti Māori', Debbie Ngarewa-Packer, ha dichiarato che si è trattato di "un messaggio molto importante per la Nuova Zelanda in questo momento. Proteggere Te Tiriti significa proteggere tutti i neozelandesi". Invece secondo il leader dell'ACT Party David Seymour, l'architetto della legge sui principi del trattato, "sSpero che Perenara legga la legge sui principi del trattato. Dice che tutti abbiamo 'nga tikanga katoa rite tahi' - gli stessi diritti e doveri. E tutti abbiamo 'tino rangatiratanga', il diritto all'autodeterminazione, non solo i Māori".