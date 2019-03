Rugby, Sei Nazioni: Italia schiacciata a Twickenham, l’Inghilterra passeggia 57-14

09/03/2019

L’Inghilterra mette subito in campo un’intensità altissima e spreca nel giro di due minuti due ottime occasioni a pochissimi metri dalla linea di meta. Gli azzurri si salvano, ma al 7’ la maul inglese spinge alla grande e l’Italia, che attende a terra, non riesce a conquistarla. Meta di George e successiva trasformazione di Farrell: 7-0. Passano cinque minuti e gli uomini di Conor O’Shea trovano subito il pareggio: i padroni di casa non raddoppiano i placcaggi, Allan ne salta uno e trova il guizzo giusto per andare in solitaria. Lo stesso mediano di apertura non sbaglia il 7 pari. Giusto il tempo per esultare e l’Inghilterra si riporta avanti al 14’: Esposito manca il placcaggio su Daly e poi May può schiacciare senza problemi. Farrell sigla il 14-7. Al 20’ la squadra allenata da Eddie Jones aumenta il vantaggio con Tuilagi che vola in meta dopo il placcaggio bucato da Campagnaro. Al 25’ Farrell su punizione decide di andare per i pali e non sbaglia. 24-7. L’Italia si arrende definitivamente poco dopo la mezz’ora: Tuilagi sfonda agevolmente e Shields schiaccia agevolmente. Al 33’, con la successiva trasformazione di Farrell, l’Inghilterra ha già il punto bonus. 31-7.



Italia è completamente in crisi in difesa e di certo gli infortuni di Campagnaro e successivamente del suo sostituto Castello non aiutano moltissimo. I britannici giocano in maniera spettacolare e su un rapido cambio di fronte vanno in meta con Tuilagi. L’orgoglio azzurro porta alla schiacciata di Morisi (a segno per la terza volta consecutiva a Twickenham), ma poco dopo un pasticcio con l’ovale regala ai padroni di casa l’ennesima meta con Kruis al 63’. Robson e Shields vanno nuovamente a segno nel finale e fissano il punteggio sul 57-14. Una lezione durissima per l’Italia, che subisce la ventunesima sconfitta di fila nel Sei Nazioni e “conquista” con un turno di anticipo il suo quattordicesimo Cucchiaio di legno nel torneo. Il quarto consecutivo.