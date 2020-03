Rugby Milano lancia un servizio per gli esercizi online

L'INIZIATIVA

All'invito #iorestoacasa del Governo, Rugby Milano risponde lanciando un nuovo servizio Rugby Milano Webb, che già nel nome unisce un omaggio all'inventore di questo sport e un riconoscimento delle potenzialità delle nuove tecnologie. L'emergenza sanitaria ha solo accelerato l'offerta di una serie di servizi evoluti, complementari alle attività sul campo, che Rugby Milano immaginava di proporre nei prossimi mesi e che invece da subito possono essere una risposta al periodo di forzata astensione dall'attività sui campi da gioco.

Rugby Milano si avvale da tempo della piattaforma Google G Suite, all'interno della quale è stato attivato Google ClassRoom, un servizio disegnato per l'interazione e la gestione a distanza della formazione scolastica e che abbiamo personalizzato per la formazione sportiva.

A tempo di record, in una sola settimana, con la supervisione del consigliere Gianluca Bitossi, lo staff tecnico - coordinato da Matteo Samaden e Filippo Bellati - ha realizzato e pubblicato contenuti di qualità, esercizi e interazioni per rispondere alle differenti esigenze degli atleti dalla categoria Under 5 fino alla categoria Under 18. Un'offerta che ovviamente continueremo ad alimentare di settimana in settimana per restare #distantimainsieme, come recita la campagna lanciata dal Coni.

A tutti i ragazzi tesserati delle categorie Under 12, Under 14, Under 16 ed Under 18 è stata attivata un'utenza Google, con l'accesso ai servizi ClassRoom, Google Meet, Calendar, Drive e Task (Nome Cognome <[codice FIR]@rugbymilano.it> ). Ci preme sottolineare che l'adesione al servizio, che per la parte Rugby Milano rientra nei consensi privacy rilasciati al tesseramento, presuppone il consenso dei genitori rispetto a termini e condizioni Google, che si può trovare su https://policies.google.com/ e con specifico riferimento ai minori su https://support.google.com/families.

La configurazione predisposta per le categorie Under 5, Under 6, Under 7, Under 8, Under 9 e Under 10 è semplificata nella sua modalità di accesso e ha possibilità di interazione più limitate, a tutela dei più piccoli.

Si può partecipare a Rugby Milano Webb sia da computer che da telefonino!

- su desktop, preferibilmente con browser Chrome, all'indirizzo classroom.google.com.

- su dispositivi Android (app ClassRoom su Google Play) o Apple iOS (app Google ClassRoom su App Store)

Il rugby non è solo sport, questo è l'impegno che si è presa Rugby Milano, la nostra concretezza, il futuro che costruiamo assieme.