Rugby Milano, campus gratis in aiuto a famiglie

L'INIZIATIVA

Un campus gratuito per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Il Rugby Milano si prepara a ospitare al centro sportivo Curioni dell'Idroscalo fino a cento ragazzi alla settimana tra luglio e agosto. I campus saranno dedicati a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni. In tempo di Coronavirus saranno privilegiati gli sport individuali per non creare assembramento: giocoleria, unihockey, orienteering, atletica, frisbee, baseball, paddle, ginnastica artistica.

Il rugby si trasformerà in sfide di calci tra i pali, il calcio rispetterà le distanze sociali. "Lo faremo - spiega il presidente Sergio Carnovali - in regime di gratuità per dare un servizio utile alle famiglie che ne avranno l'esigenza. Rugby Milano avverte il dovere di porsi come un servizio utile. Se non sarà ancora possibile giocare a rugby in modo tradizionale vogliamo usarne i valori. Con il sostegno, il prendersi cura, la resilienza, il coraggio, il rispetto del sé e degli altri, trasformeremo il distanziamento sociale in una opportunità educativa, nel rispetto delle regole sulla salute".



L'Idroscalo di Milano riaprirà' domani rispettando le norme contenute nel dcpm: si potrà accedere da un unico ingresso con misurazione della temperatura e contingentamento degli ingressi, nel rispetto della distanza di sicurezza tra le persone.