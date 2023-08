Rugby, Italia sconfitta 33-17 nel Test Match contro l'Irlanda

VERSO LA COPPA DEL MONDO

Gli uomini di Crowley cedono ai campioni dell'ultimo Sei Nazioni: non basta un buon secondo tempo

© italyphotopress Il secondo Test Match nella strada verso la Coppa del Mondo di Francia 2023 vede l'Italia sfidare a all'Aviva Stadium di Dublino l'Irlanda: gli uomini di Crowley cedono agli avversari con il punteggio di 33-17. Gli irlandesi scappano a fine primo tempo, quando in superiorità numerica trovano due volte la meta, chiudendo 21-3 il parziale. Buon secondo parziale degli azzurri, ma non basta a evitare il ko. Infortunio nel finale per Menoncello.

Tempo di avvicinarsi alla Coppa del Mondo di Francia 2023 per l’Italia, che affronta oggi nel Test Match dell’Aviva Stadium di Dublino i campioni del Sei Nazioni 2023, ossia l’Irlanda. L’incontro finisce con il punteggio di 33-17 per la selezione del Nord Europa. In apertura è subito Tommaso Allan a realizzare un calcio di punizione. La resistenza azzurra cade al 13’, quando arriva la meta di Kilcoyne dopo un’azione insistita, seguita dalla conversione di Jack Crowley. Poco prima Riccioni è stato costretto a uscire per infortunio. Menoncello è provvidenziale sette minuti dopo su O’Brien, che non riesce a schiacciare a meta dopo il calcetto di Henshaw. Trentadue minuti e un maul irlandese porta al 14-3 di Doris (con trasformazione conseguente) dopo il giallo di Fischetti.

La superiorità numerica viene sfruttata fino in fondo dai “The Shamrock XV”, che arrivano all’intervallo sul 21-3 (McCloskey). I secondi quaranta minuti si aprono con il 21-10 italiano, con un’ottima giocata di Pani a cui segue la realizzazione di Allan. La difesa degli uomini di Kieran Crowley è consistente nella fase centrale del secondo tempo, ma al 66’ è la squadra di CT Allen ad andare a meta con il nuovo entrato Healy. L’episodio non interrompe il buon momento dell’Italrugby, che va ancora a segno di pura forza con Menoncello dopo tre minuti. Stessa distanza di tempo ed è ancora Doris a schiacciare per ristabilire il +16 irlandese (dopo la trasformazione di Frawley questa volta). A 4’ dalla fine esce in lacrime per un infortunio alla spalla il tre quarti centro del Benetton.