Mondiali di rugby: Sudafrica in finale di misura, Galles battuto 19-16

IN GIAPPONE

di

PAOLO WILHELM

Dopo lo spettacolo di Inghilterra-Nuova Zelanda sul prato di Yokohama va in scena una partita molto più contratta e tattica. Il match si apre nella ripresa con le mete di de Allende e Adams. A decidere il risultato finale una punizione di Pollard, che regala la finale agli Springboks Sudafrica allo sprint, Galles beffato





























































































Ultime gallery Vedi tutte

Squadre che si studiano nei primi minuti, azioni di poche fasi e atteggiamento molto tattico da parte di entrambe le formazoni. Al minuto 8 folata offensiva del Galles lungo l'out sinistro ma l'azione sfuma per un passaggio in avanti. I primi punti sono però sudafricani e arrivano dal piede di Pollard che mette il pallone tra i pali con un calcio da fermo. Risponde al 17' Dan Biggar, sempre con una punizione da posizione angolata. Un paio di minuti e Biggar riporta avanti il XV in maglia rossa. Gara certo non spettacolare, con diversi errori e gioco molto spezzettato. Un tipo di match che sembra andare meglio agli Springboks, che danno l'impressione di controllare, mentre il Galles non riesce a sviluppare il suo gioco. Da una parte e dall'altra c'è qualche fiammata che però si esaurisce subito e l'inerzia quindi non cambia. Non stupisce quindi che a smuovere ancora il tabellone siano i calci da fermo, con Pollard che al 34' porta il Sudafrica sul 9 a 3. Accelerata del Galles che porta al 39' a una nuova punizione che Biggar non sbaglia.

Si va al riposo sul 9 a 6 per il XV sudafricano e con il Galles che perde per infortunio anche Francis e North, oltre ai già assenti Navidi e Liam Williams. Secondo tempo che inizia bene o male con la stessa inerzia del primo, ma è il Galles ad agguantare il pareggio al 45', manco a dirlo con una nuova punizione di Biggar. La squadra europea – pur nella difficoltà data anche dagli infortuni alza un po' il baricentro ma senza diventare mai davvero pericolosa e proprio in questo momento il Sudafrica spezza l'equilibrio con la meta di de Allende e la trasformazione di Pollard: al 58' 16 a 9 per gli Springboks. Veemente reazione gallese che si piazza nei 22 metri avversari per lunghi minuti e al 61' c'è la meta di Josh Adams, che con la trasformazione di Halfpenny mette le due formazioni in perfetta parità. Sudafrica che non riesce ad aumentare il ritmo e che non riesce a strappare agli avversari il bandolo della matassa. Al 72' tentativo di drop da parte di Patchell ma la palla è corta. La stessa cosa la fa Pollard al 75' ma è un minuto più tardi che proprio il numero 10 sudafricano trova i tre punti che danno il nuovo vantaggio ai sudafricani, quello definitivo. Tra una settimana il titolo di campione del mondo se lo contenderanno Inghilterra e Springboks.

IL TABELLINO

Galles-Sudafrica 16-19

Galles: 15 Leigh Halfpenny, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Aaron Wainwright, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Jake Ball, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Wyn Jones A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Dillon Lewis, 19 Adam Beard, 20 Aaron Shingler, 21 Tomos Williams, 22 Rhys Patchell, 23 Owen Watkin

Mete: Josh Adams (61')

Conversioni: Halfpenny (62')

Punizioni: Biggar (17', 39', 45')

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Sbu Nkosi, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Faf de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Bongi Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira A disposizione: 16 Malcolm Marx, 17 Steven Kitshoff, 18 Vincent Koch, 19 RG Snyman, 20 Franco Mostert, 21 Francois Louw, 22 Herschel Jantjies, 23 Frans Steyn

Mete: de Allende (56')

Conversioni: Pollard (57')

Punizioni: Pollard (14', 19', 35', 76')

Vedi anche rugby Mondiali di rugby: Inghilterra meravigliosa, All Blacks piegati 19-7