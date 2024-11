Autumn Series, l’Italia chiude con una sconfitta contro la Nuova Zelanda

Incassata una sconfitta con l'Argentina al Bluenergy Stadium di Udine e una vittoria con la Georgia allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in questo mese di novembre, l’Italia completa il suo cammino alle Autumn Nations Series 2024 purtroppo con un’altra débâcle. Gli Azzurri cadono infatti 29-11 contro la Nuova Zelanda all’Allianz Stadium di Torino, con la casa della Juventus che vede per la prima volta un evento non calcistico disputarsi sul suo prato. L’Italia è costretta a rinunciare all’infortunato Michele Lamaro, con i gradi di capitano che per l’occasione vengono quindi affidati a Ignacio ‘Nacho’ Brex: gli Azzurri ritrovano però Ange Capuozzo. La Nuova Zelanda saluta invece Sam Cane e TJ Perenara, due icone alla loro ultima partita con gli All Blacks. Il primo tempo termina con gli oceanici avanti 17-6, grazie alle due mete messe a segno da Roigard e Jordan. L’Italia gioca con coraggio, portandosi inizialmente in vantaggio con due calci di Garbisi, ma poi subisce l’accelerata avversaria e si scompone a pochi secondi dalla pausa. Nel secondo tempo la Nuova Zelanda segna altre due mete con Tele'a e Barrett, ma anche l’Italia riesce ad andare fino in fondo con Menoncello. Gli Azzurri escono quindi sconfitti dal campo, ma riescono comunque a regalare una bella prova al pubblico di Torino. Gli All Blacks di Scott Robertson chiudono invece con un successo il proprio tour europeo, dopo aver centrato già due vittorie contro Inghilterra e Irlanda. Solo la Francia è riuscita a battere gli oceanici.