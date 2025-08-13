Neonata lasciata sotto il sole, due giocatori e il medico sociale dell'Omar Villorba Rugby le salvano la vita

Fondamentale anche l'intervento di Serena che ha permesso di salvare la vita della bambina, ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale di Padova nel reparto di pediatria dove rimarrà per almeno due settimane: "Sapevamo di avere pochi minuti prima che la piccola andasse in shock per le ustioni. La madre, forse per la barriera linguistica e il panico, non ha compreso subito la gravità. È fuggita tra la folla con la bambina in braccio. Capendo la situazione Dennis a piedi nudi ha immediatamente inseguito la signora senza mai perderla di vista per tutta la spiaggia sia per spiegarle in tutti i modi che dovevamo intervenire subito ma anche per essere un riferimento per le autorità per poter intervenire e salvare la vita della neonata. Fortunatamente siamo riusciti a sottoporre la bambina alle cure del Suem 118 e ciò è stato decisivo per la sua vita. Alla fine ciò che importa è che ci sia stato un lieto fine e che la bambina ora stia bene e per questo siamo davvero contenti oltre che orgogliosi - ha concluso il medico dell'Omar Villorba Rugby -. In passato anche io sono stato come Alvise e Dennis un rugbista e penso che in questo caso il gioco di squadra unito alla voglia di aiutare il prossimo sia stata a dir poco decisiva poiché se non fosse stato per la volontà di non mollare di questi ragazzi probabilmente non ci sarebbe stato un lieto fine".