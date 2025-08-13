Neonata lasciata sotto il sole, due giocatori e il medico sociale dell'Omar Villorba Rugby le salvano la vita

Alvise Basaresco, Dennis Silva e Pierpaolo Serena sono intervenuti sulla spiaggia di Cortellazzo per soccorrere una bambina di soli sedici giorni, colpita da un'insolazione
Eroi per caso verrebbe da dire leggendo la vicenda che ha coinvolto Alvise Basaresco e Dennis Silva insieme al medico Pierpaolo Serena, tuttavia di casuale non c'è nulla perché i membri dell'Omar Villorba Rugby hanno dimostrato ancora una volta come lo sport possa salvare la vita.
I due giocatori e il responsabile sanitario della squadra trevigiano hanno salvato una bambina di origine ucraina di soli sedici giorni, ridotta in condizioni gravissime a causa della prolungata esposizione al sole sulla spiaggia di Cortellazzo. "Alcuni bagnanti l’hanno sentita piangere e quando abbiamo visto la piccina ci siamo subito resi conto che non c’era tempo da perdere. Solo che la mamma, sotto choc, l’ha presa ed è fuggita tra la folla con la bimba in braccio. Abbiamo dovuto inseguirla e farle capire che la piccolina doveva essere subito ricoverata - ha spiegato Basaresco in un'intervista a Il Gazzettino -. Appena ho visto la bambina ho capito che non c’era tempo da perdere. Ho chiamato subito Dennis e il dottor Serena. Siamo intervenuti insieme, come in campo: ognuno con un ruolo, ma con un obiettivo comune ovvero quello di salvare una vita. Ognuno di noi è stato decisivo. Il rugby ci insegna a non lasciare mai nessuno da solo in difficoltà, e oggi questo principio ha salvato una vita".
Fondamentale anche l'intervento di Serena che ha permesso di salvare la vita della bambina, ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale di Padova nel reparto di pediatria dove rimarrà per almeno due settimane: "Sapevamo di avere pochi minuti prima che la piccola andasse in shock per le ustioni. La madre, forse per la barriera linguistica e il panico, non ha compreso subito la gravità. È fuggita tra la folla con la bambina in braccio. Capendo la situazione Dennis a piedi nudi ha immediatamente inseguito la signora senza mai perderla di vista per tutta la spiaggia sia per spiegarle in tutti i modi che dovevamo intervenire subito ma anche per essere un riferimento per le autorità per poter intervenire e salvare la vita della neonata. Fortunatamente siamo riusciti a sottoporre la bambina alle cure del Suem 118 e ciò è stato decisivo per la sua vita. Alla fine ciò che importa è che ci sia stato un lieto fine e che la bambina ora stia bene e per questo siamo davvero contenti oltre che orgogliosi - ha concluso il medico dell'Omar Villorba Rugby -. In passato anche io sono stato come Alvise e Dennis un rugbista e penso che in questo caso il gioco di squadra unito alla voglia di aiutare il prossimo sia stata a dir poco decisiva poiché se non fosse stato per la volontà di non mollare di questi ragazzi probabilmente non ci sarebbe stato un lieto fine".
