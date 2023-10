Francia, svolta vincente grazie all'intelligenza artificiale di SAS

rugby

I galletti dal 2021 ricevono 4500 righe di dati da ogni partita, con cui elaborano le strategie: striscia di 19 vittorie su 20 partite

© Getty Images La tecnologia aiuta l'intuito nel mondo dello sport, dove ormai da tempo sono in grande crescita le squadre che si appoggiano a società di analisi per capire meglio lo svolgimento delle partite, ricavare dati da applicare negli allenamenti quotidiani per poi migliorare le proprie performance in campo. È il caso della nazionale francese di rugby, che dal 2021 ha intrapreso un percorso di questo tipo assieme a SAS: una collaborazione che, da quando è attiva, ha consentito ai Bleus di vincere ben 19 gare su 20.

Il progetto risale a circa due anni fa quando, dopo il Sei Nazioni 2021, il ct Galthié aveva espresso la volontà di studiare e ottimizzare le prestazioni dei giocatori dalla linea laterale. L'incontro con SAS portò poi alla creazione di una piattaforma di analisi avanzata e intelligenza artificiale (AI) adattata alle esigenze specifiche della squadra.

Inizialmente lo staff tecnico ha potuto analizzare la posizione dei giocatori, l'uscita del tocco, la velocità e la distanza dei lanci sulle rimesse laterali: in questo modo, la Francia ha potuto conoscere meglio i punti di forza e di debolezza degli atleti e adattare l'approccio della squadra per migliorare le prestazioni. Un metodo che ha prodotto subito risultati, tanto che l'analisi si è presto estesa ad altre azioni di gioco, come passaggi, placcaggi, rucking, mischie e gioco di gambe.

Attualmente la nazionale francese di rugby ottiene 4500 righe di dati, composte a loro volta da 80 variabili, a ogni match. “Siamo assolutamente convinti che i dati siano un vero e proprio strumento decisionale. Esistono da decenni nel mondo degli affari, quindi perché privarsi di usarli? - ha detto Galthié -. La grande differenza che abbiamo notato è che in passato le nostre decisioni si basavano sull'intuito, mentre oggi mettiamo al centro della nostra strategia fattori più tangibili. Grazie alla piattaforma SAS Viya, ora possiamo trovare più facilmente i punti deboli degli avversari".