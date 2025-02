Rugby, Sei Nazioni: l’Italia supera il Galles in un Olimpico gremito

La ripresa si apre con gli stessi 30 giocatori schierati dai due selezionatori a inizio gara, con Gatland che opera poi il primo cambio al 49’: fuori Ben Thomas e dentro Dan Edwards. È la mossa con cui il ct gallese prova a dare una scossa ai suoi, mentre Allan sbaglia due calci di punizione per l’Italia tra il 52’ e il 55’. A colpire una rara traversa con un calcio da oltre la metà campo è poi Martin Page-Relo al 58’. Pochi istanti più tardi gli ospiti si ritrovano invece con un uomo in meno: Adams colpisce Paolo Garbisi alla testa e riceve un giallo, con il bunker chiamato ad analizzare l’azione per decidere se trasformare o meno in rosso il cartellino. In attesa del responso, l’Italia approfitta del momentaneo vantaggio numerico e si porta sul 19-3, grazie a un altro calcio di punizione trasformato da Allan al 62’. Cinque minuti più tardi arriva anche la decisione su Adams: giallo confermato e gallese che può dunque tornare in campo, ristabilendo la parità numerica. I britannici tornano a crederci e provano a riaprire il match al 70’: Wainwright va in meta, mentre si ferma sulla traversa la trasformazione di Edwards. 19-8 è quindi il risultato a dieci minuti dal termine, cambiato poi in 22-8 dalla quinta punizione di Allan al 74’.