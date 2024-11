Autumn Series, brutto ko per l'Italia: l'Argentina vince 18-50

Sconfitta all'esordio dell'Italia alle Autumn Nations Series: l'Argentina passa nettamente a Udine con un eloquente 50-18, sette mete segnate e un livello altissimo. Gli azzurri saranno chiamati al riscatto sabato a Genova contro la Georgia. Da valutare le condizioni di Ange Capuozzo, uscito per un colpo alla testa dopo pochi minuti e costretto a guardare il resto del match dalla panchina. Azzurri che chiudono il primo tempo sotto 10-17, iniziano meglio nella ripresa e poi cedono alla distanza contro dei Pumas in versione deluxe, che aggiungono all'elenco la quinta Tier 1 battuta in 5 mesi dopo Francia, Nuova Zelanda, Australia e Sudafrica.