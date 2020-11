Autumn Nations Cup, le scelte di Smith: i 30 convocati dell'Italia

AUTUMN NATIONS CUP

Franco Smith, ct dell'Italia di rugby, ha diramato le convocazioni per l'Autumn Nations Cup (che sarà trasmessa da Mediaset) che inizierà il prossimo 14 novembre: il nuovo torneo che vedrà le 6 big europee del Sei Nazioni più Georgia e Fiji. Sostanzialmente confermato il blocco visto nel 6 Nazioni con qualche novità: torna in azzurro Sperandio per sostituire l'inforunato Padovani, recuperato Varney dopo la positività al Covid-19 mentre Hayward è stato escluso per scelta tecnica.

“Ritrovare i giocatori ed i colleghi dello staff per le due gare di recupero del Sei Nazioni è stato non solo incredibilmente emozionante, dopo il lungo stop per la pandemia, ma ha anche rappresentato un punto di partenza solido e chiaro nel percorso che abbiamo in mente per questo gruppo” ha detto il capo allenatore dell’Italia, Franco Smith.

“Abbiamo ben chiara l’identità che vogliamo dare alla Nazionale, sia dal punto di vista del gioco che dello spirito di gruppo, e sono convinto che la partita contro l’Inghilterra di sabato scorso abbia evidenziato alcuni segnali confortanti, in particolare sotto il profilo attitudinale e della sfida fisica” ha aggiunto il tecnico dell’Italia.

“Stiamo costruendo una squadra giovane, con una nuova mentalità, un nuovo gioco, un nuovo credo tecnico e questo processo si basa anche sulle lezioni che possono essere apprese giocando al più alto livello. Dalla gara di Dublino a quella con l’Inghilterra ho visto molti progressi, ma resta molto da fare per trovare continuità nel nostro gioco. Mi conforta la grande volontà vista sabato sera a Roma, le partite contro Scozia, Fiji e Francia dovranno segnare un nuovo passo nel processo di costruzione della squadra che vogliamo essere” ha concluso Smith.

I CONVOCATI

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 11 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 31 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 5 caps)*

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, esordiente)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 7 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 29 caps) - capitano

Leonardo GHIRALDINI (svincolato, 104 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 2 caps)*

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 5 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 8 caps)*

David SISI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

Nicolae Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Flanker/n.8

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 22 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 6 caps)

Sebastian Luke NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 27 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 18 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 41 caps)

Mediani di mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 40 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 17 caps)*

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 44 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 2 caps)*

Centri

Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 26 caps)*

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 20 caps)*

Federico MORI (Kawasaki Calvisano Robot, 2 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 6 caps)*

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)*

*membro dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”