Dove e quando vedere in TV l'Italrugby

AUTUMN NATIONS CUP

È arrivato il momento di tifare l'Italia del rugby. La Nazionale di Franco Smith, impegnata nell'Autumn Nations Cup, è infatti attesa da quattro test match ufficiali che potranno essere seguiti in diretta e in esclusiva sul canale "20" delle reti Mediaset. Ma non è tutto, perché per i più appassionati della palla ovale ci sarà modo di godersi tutti i sedici match della competizione sul sito SportMediaset.it e sull'app di SportMediaset. Il Cavaliere Mbandà, la freccia Minozzi: chi sono gli Azzurri Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Italy Photo Press

Federazione Italiana Rugby

Getty Images

Federazione Italiana Rugby





Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Federazione Italiana Rugby

Italy Photo Press

Federazione Italiana Rugby

Getty Images

Federazione Italiana Rugby Ultime gallery Vedi tutte

Questo il calendario degli Azzurri:

Italia vs Scozia - sabato 14 novembre, ore 13:45, Stadio Artemio Franchi

Italia vs Fiji - sabato 21 novembre, ore 13:45, Stadio del Conero

Francia vs Italia - sabato 28 novembre, ore 21:00, Stade de France

L'appuntamento finale sarà con la pari classificata dell'altro girone, l'A, e si disputerà in casa di una della home union (Scozia, Inghilterra, Irlanda e Galles).

La telecronaca delle sfide sarà affidata a Gianluca Barca, con il commento tecnico di Mauro Bergamasco, una delle leggende del rugby italiano e mondiale.