Ritorno al Manaslu per Simone Moro: "Il fallimento è la posticipazione del successo"

Oltre centoventi spedizioni ad altissima quota al suo attivo dal 1992 a questa parte, Simone lascia l'Italia giovedì 27 novembre, così da perfezionare il suddetto acclimatamento nella corso della prima metà di dicembre (formalmente prima dell'avvio della spedizione propriamente detta) con una serie di salite preparatorie su montagne da seimila metri e oltre e potersi preparare già pronto e appunto acclimatato al campo base del Manaslu domenica 21 dicembre, timing che coincide con l'inizio dell'inverno astronomico (solstizio d'inverno) che da sempre il "nostro" ritiene quello corretto e da preferire all'inverno meteorologico che scatta invece il primo giorno di dicembre e tradizionalmente favorisce salite invernali... anticipate grazie a condizioni meteo molto più agevoli. Insieme a Simone, a formare una cordata solitaria verso... l'ottava meraviglia alpinistica del pianeta, ci sarà il giovanissimo e promettente alpinista nepalese Nima Rinji Sherpa, che a soli diciannove anni ha già salito tutti i quattordici Ottomila della Terra e punta ora - con Simone nel ruolo di mentore d'altissima quota - a fare il decisivo salto di qualità rivoluzionando le modalità d'azione in termini di periodo dell'anno e di aiuti esterni, facendo a meno di ossigeno supplementare, supporto degli sherpa e corde fisse già predisposte sulla montagna. Prima di prendere il volo per Kathmandu, Simone (che ha già al suo attivo quattro invernali sugli ottomila-nessuno come lui) ha incontrato la stampa specializzata nella sede milanese di Garmin Italia (suo sostenitore da ormai più di un quarto di secolo), rilasciandoci questa intervista.