Rugby, Menoncello: "In un paio d'anni l'Italia può vincere il Sei Nazioni"

Menoncello ha parlato inoltre della situazione della Nazionale e delle prospettive personali che, in un futuro non troppo lontano, potrebbero vederlo fra i migliori centrali al mondo: "Sono tanto ambizioso, è qualcosa a cui penso. Sono giovane e so che devo imparare, ma so anche quali sono le mie qualità - ha aggiunto il rugbista trevigiano -. La Nazionale è stata un po' sottovalutata, ma adesso stiamo prendendo credibilità, dimostrando cose importanti. Forse dovrebbe esserci un po’ più di rispetto per noi, all’estero soprattutto. In Italia, siamo apprezzati per la passione che mettiamo".