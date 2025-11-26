Rugby, Menoncello: "In un paio d'anni l'Italia può vincere il Sei Nazioni"

© Getty Images
Tommaso Menoncello è sicuro: entro un paio d'anni l'Italia potrà vincere il Sei Nazioni di rugby. Il talento della palla ovale ne ha parlato in un'intervista a Il Corriere dello Sport spiegando le prospettive che coinvolgeranno la squadra azzurra in futuro."Ci penso, ci spero, ci credo. Magari ci vorrà un po' di tempo, ma ce la faremo - ha spiegato Menoncello parlando anche dei Mondiali -. Questo più complicato. Ora ci saranno i sorteggi e noi saremo in seconda fascia. Ce lo siamo meritato".
Menoncello ha parlato inoltre della situazione della Nazionale e delle prospettive personali che, in un futuro non troppo lontano, potrebbero vederlo fra i migliori centrali al mondo: "Sono tanto ambizioso, è qualcosa a cui penso. Sono giovane e so che devo imparare, ma so anche quali sono le mie qualità - ha aggiunto il rugbista trevigiano -. La Nazionale è stata un po' sottovalutata, ma adesso stiamo prendendo credibilità, dimostrando cose importanti. Forse dovrebbe esserci un po’ più di rispetto per noi, all’estero soprattutto. In Italia, siamo apprezzati per la passione che mettiamo".