Milano-Cortina, Malagò a Olimpia: "Celebriamo armonia e unità"

"Stando qui oggi è impossibile non essere ispirati e commossi dal peso della storia e della tradizione che sono al centro del nostro grande Movimento olimpico. In questo luogo davvero speciale (…) siamo in grado di tracciare una linea chiara che collega i Giochi antichi e quelli moderni": lo ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, durante la cerimonia di accensione della fiamma a Olimpia. "Oggi, mentre la fiamma olimpica inizia il suo viaggio verso Milano Cortina 2026, celebriamo lo stesso ideale - Armonia - un'armonia e un'unità che riunirà tutta l'Italia e tutto il mondo per i Giochi Olimpici tra soli 72 giorni", ha dichiarato Malagò. "Nel 1960, il percorso della staffetta della torcia per i Giochi Olimpici di Roma fu progettato per collegare Atene e Roma come centri della civiltà classica. Come per quei Giochi di 65 anni fa, la staffetta della torcia Milano Cortina rispetterà il nostro patrimonio classico comune, passando per i monumenti imperiali di Roma, Pompei, la Via Appia e le regioni della Magna Grecia, creando una storia di continuità tra l'antica Grecia, l'antica Roma e l'olimpismo moderno", ha aggiunto il n.1 della Fondazione Milano-Cortina 2026.