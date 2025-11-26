Logo SportMediaset

Europei curling: l'talia supera la Svezia e vede le semifinali

26 Nov 2025 - 13:02

I Campionati Europei di curling in corso di svolgimento a Lohja (Finlandia) si avvicinano alle proprie fasi cruciali. Fra la sera di martedì 25 e la mattina di mercoledì 26 novembre si è difatti disputata la settima delle nove tornate di partite del round robin. Nel settore femminile, la squadra composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) era reduce da due vittorie e quattro sconfitte nei primi sei match. Nel settimo incontro, le azzurre hanno affrontato la Germania, imponendosi con il punteggio di 5-3. La compagine tricolore ha subito preso le redini della contesa, issandosi sul 2-0 dopo due end e sul 4-1 dopo sei, conseguendo poi un successo cruciale per tenere vive le speranze di avanzare alle semifinali. In campo maschile, il team formato da Joël Retornaz (MJ Academy), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) e Alberto Pimpini (C.S. Aeronautica) aveva conseguito cinque affermazioni nelle sei contese giocate sinora.

Nella settima partita, gli azzurri hanno sfidato la quotata Svezia, ottenendo un'importantissima vittoria per 6-4. Il match è stato estremamente combattuto e si è giocato letteralmente punto a punto. Determinante, nell'economia dell'incontro, l'abilità degli azzurri di rubare la decima mano, provocando l'errore degli scandinavi sull'ultimo tiro. La penultima tornata di partite prevede che l'Italia femminile affronti la Danimarca (ore 13:00), mentre l'Italia maschile si cimenti contro la Svizzera (ore 18:00). Se la compagine tricolore dovesse imporsi in questa sfida, sarebbe qualificata automaticamente alle semifinali.

