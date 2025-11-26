Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sinner primo nel servizio, in risposta e nelle palle break: ma il n.1 è Alcaraz (per ora)

26 Nov 2025 - 12:09
© Getty Images

© Getty Images

Terminata la stagione 2025, è tempo di definire i migliori anche nelle statistiche di rendimento dei vari settori. Con un occhio particolare agli italiani, di nuovo grandi protagonisti dall'inizio alla fine. Dagli Australian Open (vinti da Jannik Sinner) alla Davis conquistata dagli azzurri per la terza volta consecutiva.

Proprio Sinner termina secondo per numero di partite vinte (58) e per numero di titoli (6), in entrambi i casi dietro al numero 1 Atp Carlos Alcaraz. Una graduatoria che tuttavia deve tenere conto dei tre mesi di stop forzato di Jannik, assente da febbraio ad aprile e tornato poi a Roma, raggiungendo subito la finale. Nello stesso ranking, Lorenzo Musetti è numero 7.

Sinner, però, si prende la prima piazza - un po' a sorpresa - nelle statistiche del servizio: l'altoatesino svetta in particolare nelle percentuali di punti vinti con la prima (79,5 per cento) e con la seconda (59,1), oltre che in un impressionante 92 per cento di game di battuta portati a casa. Alle sue spalle, Taylor Fritz con un 89,2 per cento. C'è un altro azzurro tra i top 10: Matteo Berrettini al numero 6.

Ma non è finita: Jannik si conferma in vetta anche nel fondamentale che da sempre è il suo punto di forza: la risposta. L'altoatesino è davanti ad Alcaraz grazie al 57,8 per cento dei punti vinti in risposta alla seconda altrui. Tradotto: il 32,6 per cento di break. Un'enormità.

Infine, i momenti chiave. In testa ancora Jannik. Con il 44,6 per cento di palle break trasformate, oltre al 72,3 per cento di palle break salvate. Il secondo è Carlos Alcaraz che dovrà stare molto attento fin dall'inizio del 2026 se vorrà difendere la sua prima piazza. 

Ultimi video

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:02
Europei curling: l'talia supera la Svezia e vede le semifinali
12:09
Sinner primo nel servizio, in risposta e nelle palle break: ma il n.1 è Alcaraz (per ora)
12:03
Rugby, Menoncello: "In un paio d'anni l'Italia può vincere il Sei Nazioni"
12:01
Milano-Cortina, Coventry: "Giochi invitano a fratellanza e pace"
11:45
Milano-Cortina, Malagò a Olimpia: "Celebriamo armonia e unità"