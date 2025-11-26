Sinner primo nel servizio, in risposta e nelle palle break: ma il n.1 è Alcaraz (per ora)

Proprio Sinner termina secondo per numero di partite vinte (58) e per numero di titoli (6), in entrambi i casi dietro al numero 1 Atp Carlos Alcaraz. Una graduatoria che tuttavia deve tenere conto dei tre mesi di stop forzato di Jannik, assente da febbraio ad aprile e tornato poi a Roma, raggiungendo subito la finale. Nello stesso ranking, Lorenzo Musetti è numero 7.