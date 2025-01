Il giornalismo sportivo piange Rino Tommasi, il grande narratore del tennis e della boxe in Italia

Lo sport italiano piange una delle sue firme più conosciute, Rino Tommasi. Il giornalista si è spento all'età di novant'anni dopo aver scritto alcune delle pagine più belle di questo settore diventando una voce iconica per il mondo del tennis insieme a Gianni Clerici. Firma importante di vari quotidiani come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Il Messaggero, Rino è stato un pilastro per le reti Mediaset diventando nel 1981 il primo direttore della redazione sportiva di Canale 5 e rimanendo al comando per dieci anni portando in Italia il Super Bowl e realizzando il programma "La grande boxe", altra disciplina da lui particolarmente apprezzata.