Quando esordirà Sinner agli Internazionali di Roma? C'è la data

04 Mag 2026 - 19:03
videovideo

Sabato 9 maggio. È il giorno in cui Jannik Sinner farà il suo esordio agli Internazionali di Roma. Lo ha reso noto l'organizzazione del torneo: la parte bassa del tabellone, quella in cui si trovano Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, inizierà a giocare mercoledì 6, mentre l'altra, dove si trova Jannik, partirà giovedì. Due giorni, appunto sabato, Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen.

Nel corso del suo cammino il campione azzurro potrebbe essere protagonista di un derby tutto italiano contro Matteo Berrettini al terzo turno. Le semifinali del torneo maschile di Roma sono in programma venerdì 15 maggio, mentre la finalissima andrà in scena domenica 17 maggio a partire dalle ore 17.

Leggi anche

Internazionali di Roma, ecco il tabellone: Berrettini e Auger-Aliassime sulla strada di Sinner

   

Ultimi video

01:24
MCH TENNIS COBOLLI-ZVEREV MCH

Cobolli si arrende a Zverev a Madrid in due set: le immagini

00:22
MCH ARRIVO SINNER A ROMA 4/5 MCH

Sinner sbarca a Roma per gli Internazionali

02:12
DICH MATTARELLA SU ZANARDI 4/5 DICH

Mattarella, omaggio a Zanardi: "Figure come la sua illuminano il nostro sport"

01:35
DICH COBOLLI DA MATTARELLA DICH

Cobolli da Mattarella: "Siamo un gruppo unito"

01:50
DICH ARNALDI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Arnaldi: "Non sono ancora al 100%"

01:48
DICH MUSETTI PRE INTERNAZIONALI 4/5 DICH

Musetti: "Il tifo romano è molto caloroso, speriamo di farli urlare tanto"

00:50
MCH QUIRINALE TENNISTI MCH

Azzurre e azzurre del tennis al Quirinale dal presidente Mattarella

00:24
DICH SINNER DOPO TRIONFO 3/5 DICH

Sinner: "Beh, è incredibile. Sono molto contento"

01:20
Domani finale a Madrid

Domani finale a Madrid

03:02
Le parole di Zanardi

Le parole di Zanardi

02:26
Zanardi, un dolore universale

Zanardi, un dolore universale

01:49
Addio ad Alex Zanardi

Addio ad Alex Zanardi

01:10
CLIP TELEFONATA TERRUZZI SU ZANARDI 2/5 SRV

"Zanardi ha cambiato la vita di tante persone" Il ricordo di Giorgio Terruzzi

00:21
DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

01:15
Cobolli, addio Madrid

Cobolli, addio Madrid

01:24
MCH TENNIS COBOLLI-ZVEREV MCH

Cobolli si arrende a Zverev a Madrid in due set: le immagini

I più visti di Altri Sport

Addio ad Alex Zanardi, il gigante che insegnava la vita

Addio ad Alex Zanardi

Addio ad Alex Zanardi

DICH SINNER DOPO SEMIFINALE 1/5 DICH

Sinner: "Contento della finale e soprattutto del primo set"

Zanardi come Senna, uniti dal destino del 1° maggio: "Ayrton grande campione e grande uomo"

DICH SINNER DOPO TRIONFO 3/5 DICH

Sinner: "Beh, è incredibile. Sono molto contento"

Zanardi e l'ultimo incidente del 2020: lo scontro con un camion, l'inchiesta e la lunga riabilitazione

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:25
Internazionali: prevendita già record, +11% rispetto a edizione 2025
16:44
Tennis, Internazionali: Sinner sbarca a Ciampino, ma non si ferma con i tifosi
16:22
Tennis: ranking Wta, guida sempre Sabalenka, Paolini risale al n.8
11:34
Ciclismo, Seixas ha deciso: a 19 anni correrà il suo primo Tour de France
11:29
MotoGP, Folger a Le Mans sulla Ktm di Vinales