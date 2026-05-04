Quando esordirà Sinner agli Internazionali di Roma? C'è la data

Sabato 9 maggio. È il giorno in cui Jannik Sinner farà il suo esordio agli Internazionali di Roma. Lo ha reso noto l'organizzazione del torneo: la parte bassa del tabellone, quella in cui si trovano Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, inizierà a giocare mercoledì 6, mentre l'altra, dove si trova Jannik, partirà giovedì. Due giorni, appunto sabato, Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen.