Quando esordirà Sinner agli Internazionali di Roma? C'è la data
Sabato 9 maggio. È il giorno in cui Jannik Sinner farà il suo esordio agli Internazionali di Roma. Lo ha reso noto l'organizzazione del torneo: la parte bassa del tabellone, quella in cui si trovano Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, inizierà a giocare mercoledì 6, mentre l'altra, dove si trova Jannik, partirà giovedì. Due giorni, appunto sabato, Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen.
Nel corso del suo cammino il campione azzurro potrebbe essere protagonista di un derby tutto italiano contro Matteo Berrettini al terzo turno. Le semifinali del torneo maschile di Roma sono in programma venerdì 15 maggio, mentre la finalissima andrà in scena domenica 17 maggio a partire dalle ore 17.