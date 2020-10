Pallamano, Leon e Cantabria si sfidano indossando le mascherine

Curioso episodio in Spagna. Sabato scorso, Leon e Cantabria Santander si sono sfidate in un match valido per il campionato professionistico di Pallamano indossando le mascherine. Obiettivo: proteggersi dal contagio da coronavirus e rispettare la normativa regionale in vigore. Nella comunità autonoma di Castiglia e Leon è obbligo infatti che qualsiasi tipo di sport indoor, che prevede il contatto con gli avversari, debba essere svolto con la protezione integrale di bocca e naso.