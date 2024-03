Olimpiadi Invernali 2034: il Friuli-Venezia Giulia annuncia una candidatura congiunta con Austria e Slovenia 

L'ANNUNCIO

A rivelare il progetto è stato il governatore della regione Massimiliano Fedriga in compagnia della vicepremier slovena Tanja Fajon

© ansa I Giochi Olimpici potrebbero tornare a stretto giro dopo l'edizione invernale di Milano-Cortina 2026. In attesa di vedere il braciere accendersi nella città meneghina, il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha annunciato la decisione di candidarsi per l'organizzazione della rassegna 2034 in compagnia di Austria e Slovenia. Una proposta transnazionale che coinvolgerebbe le Alpi Giuliane e che vedrebbe con ogni probabilità al centro gli impianti di Tarvisio insieme a quelli delle vicine Kranjska Gora e Planica.

"Abbiamo concordato di iniziare a lavorare a una candidatura congiunta tra il Friuli Venezia Giulia, l'Austria e la Slovenia per i giochi olimpici invernali 2034 - ha spiegato Fedriga a cui ha fatto eco la vicepremier slovena Tanja Fajon -. Condivido questa proposta, è un'ottima idea candidarsi assieme come Italia, Austria e Slovenia". Chiaramente c'è ancora da ufficializzare i vari dettagli, tuttavia le tre nazioni dovranno far i conti con la candidatura degli Stati Uniti d'America, favoriti sulla carta per accaparrarsi la rassegna con Salt Lake City.