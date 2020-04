Sun Yang scoperto ad allenarsi di nascosto: furia Wada

BUFERA NUOTO

Sun Yang torna in vasca di nascosto, ma l'agenzia antidoping mondiale lo viene a sapere e scatta la protesta. Nuovo caso nella controversa vicenda del super campione cinese di nuoto, squalificato per 8 anni nel febbraio scorso per aver distrutto le provette durante un controllo a sorpresa effettuato nel 2018. Sun Yang peraltro già nel 2014 aveva avuto un "incidente" per uso di sostanze vietate.

Vedi anche nuoto Nuoto, stangato Sun Yang: 8 anni di squalifica per doping Il nuovo episodio che oppone Sun Yang alla Wada vede coinvolta anche la federnuoto cinese: il tre volte oro olimpico infatti era addirittura nella lista di un gruppo di atleti di Pechino convocati per una sessione di allenamento fra aprile e giugno in vista dei Giochi, poi rinviati, di Tokyo 2020. La Wada ha protestato energicamente con la federazione cinese, che ha dovuto confermare che Sun Yang è squalificato e dunque la lista di atleti annullata.