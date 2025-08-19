Lucrezia Ruggiero e il doppio podio ai Mondiali di nuoto artistico: "Non mi aspettavo medaglie, l'arrivo di Filippo Pelati mi ha responsabilizzato"

Partendo dal presupposto che comunque Filippo è un atleta che ha avuto moltissime esperienze in campo internazionale, chiaramente di categoria, e ha affrontato diverse tappe di Coppa del Mondo Assoluta; un Campionato del Mondo ha senza dubbio un impatto diverso da un punto di vista emotivo. Durante l'anno abbiamo cercato di creare delle situazioni "stressanti" per riprodurre quanto sarebbe accaduto in gara. Per è stato sicuramente un motivo di grande entusiasmo, perché i giovani portano sempre energia, però mi sono sentita un po' di responsabile perché innanzitutto volevo dimostrare quanto valessi in primis come persona e poi come atleta, visto che spesso veniamo identificati solo nella nostra componente sportiva, ma nel processo che ti porta alla gara, il valore umano è fondamentale.