Matteo Santoro e la storica vittoria ai Mondiali di tuffi: "Con Chiara ci siamo allenati pochissimo insieme, non immaginavamo di battere i cinesi"

La sera abbiamo vinto l'oro con Chiara e la mattina dopo dovevo svegliarmi alle 5.30 per affrontare l'individuale. Premesso che la sera non riuscivo a prendere sonno per le emozioni che avevo in circolo, la mattina dopo mi sono svegliato presto e, arrivando in piscina, ho pensato di fare la gara senza troppe pressioni. In condizioni normali sarei stato frenato dalla fatica e dalla pressione, però, nonostante avessi la testa da un'altra parte, ho cercato di concentrarmi e diciamo che ce l'ho fatta. La gara non è andata come mi aspettassi, era la prima esperienza e sono subentrati diversi fattori, però non sono completamente deluso.