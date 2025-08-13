Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
INTERVISTA ESCLUSIVA

Matteo Santoro e la storica vittoria ai Mondiali di tuffi: "Con Chiara ci siamo allenati pochissimo insieme, non immaginavamo di battere i cinesi"

Il 18enne romano ha raccontato l'emozioni del titolo conquistato in coppia con Chiara Pellacani nel sincro misto da tre metri

di Marco Cangelli
13 Ago 2025 - 16:55
1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Matteo Santoro ha lasciato di stucco l'Italia intera quando, in compagnia di Chiara Pellacani, ha conquistato la medaglia d'oro ai Mondiali di tuffi nel sincro misto da tre metri. Il 18enne romano ha sconfitto la concorrenza di australiani e cinesi diventando il terzo azzurro a centrare l'iride dopo Klaus Dibiasi e Tania Cagnotto.

Nonostante la giovane età, il portacolori della Marina Militare ha già scritto pagine preziose della storia dei tuffi tricolori facendo incetta di titoli a livello giovanile a cui si aggiungono un titolo europeo e altri due podi iridati con Pellacani. L'atleta tesserato per l'M.R. Sport Marconi non si vuole fermare qui e ora è pronto a trasferirsi negli Stati Uniti per intraprendere un nuovo percorso di studi vicino all'atleta delle Fiamme Gialle.

Cosa vi siete detti con Chiara dopo la comparsa del punteggio sul tabellone?

Ci siamo abbracciati e poco dopo Chiara mi ha detto che eravamo campioni del mondo piangendo. Io le ho detto che non ci credevo, che non poteva essere vero. 

Dopo l'argento di Budapest 2022 non avete mai pensato di vincere un giorno il titolo mondiale?

No, l'oro non me lo sarei mai immaginato perché abbiamo i cinesi che vincono tutto e in genere il primo posto è sempre occupato. L'oro ovviamente si sogna sempre perchè, dopo due argenti e un bronzo, mancava soltanto quello, ma non ce l'aspettavamo direttamente quest'anno. 

Leggi anche

Mondiali, Pellacani e Santoro vincono l'oro nel sincro misto da tre metri

Come si sente a essere il più giovane italiano a vincere un oro ai Mondiali di tuffi?

Sono estremamente onorato di aver conquistato questo titolo anche se sono molto grato sia a Chiara che alla squadra e alla Marina Militare. Loro mi permettono di lavorare con serenità in un ambiente che mi permette di migliorare e arrivare a livelli altissimi.

Come vi siete allenati con Chiara essendo lei negli Stati Uniti?

In realtà ci siamo allenati pochissimo, soltanto nell'ultima parte della stagione perché il resto del tempo lei è stata in America. Però ci tuffiamo insieme da sempre e il nostro modo di tuffarci, a livello di tempistiche, è molto simile. Quindi facciamo poca fatica a ritrovarci. 

Come riuscite a mantenere la sincronia in ogni tuffo?

Ovviamente abbiamo ritmi diversi perché, essendo un uomo e pesando di più, spingo decisamente di più. Tuttavia il modo di tuffarsi di Chiara è molto simile al mio e questo mi rende più facile mantenere il ritmo. 

Nella gara individuale è stato eliminato nelle qualificazioni. Ha patito l'emozione della vittoria?

La sera abbiamo vinto l'oro con Chiara e la mattina dopo dovevo svegliarmi alle 5.30 per affrontare l'individuale. Premesso che la sera non riuscivo a prendere sonno per le emozioni che avevo in circolo, la mattina dopo mi sono svegliato presto e, arrivando in piscina, ho pensato di fare la gara senza troppe pressioni. In condizioni normali sarei stato frenato dalla fatica e dalla pressione, però, nonostante avessi la testa da un'altra parte, ho cercato di concentrarmi e diciamo che ce l'ho fatta. La gara non è andata come mi aspettassi, era la prima esperienza e sono subentrati diversi fattori, però non sono completamente deluso.

Leggi anche

Pellacani e Santoro festeggiano l'oro ai Mondiali: "Vincere insieme è stata la ciliegina sulla torta"

L'individuale rimarrà nel suo programma?

Assolutamente sì, ci riproverò e lavorerò a fondo per fare meglio.

In passato l'abbiamo vista in coppia con Stefano Belotti nel sincro maschile. Riproporrà questo tandem in campo internazionale?

Sì, abbiamo affrontato insieme tre tappe di Coppa del Mondo e poi abbiamo fatto gli Assoluti arrivando alle spalle di Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che si sono qualificati al posto nostro. Tuttavia sicuramente continueremo a fare il sincro e a portarlo a livello internazionale. 

Ora si trasferirà negli Stati Uniti per studiare. Così potrà allenarsi di più con Chiara?

Sì, saremo nella stessa università e non vedo l'ora doi raggiungerla. 

Quali sono gli obiettivi per la prossima stagione?

L'obiettivo numero uno è rimettermi fisicamente visto che quest'anno sono stato fermo quattro mesi e diciamo che è stata una rincorsa per tornare in tempo per i Mondiali. Non mi sono ripreso al 100%, motivo per cui vorrei ritrovare una forma perfetta dopo un anno complicato. Da un punto di vista di gare ci saranno tre tappe di Coppa del Mondo e poi si punterà agli Europei a Parigi.

In questi Mondiali i giovani hanno trascinato l'Italia. C'è un movimento che spinge verso il futuro?

Sì, sono felicissimo perché vedo sempre sui social della Federazione notizie riguardanti medaglie o record di ragazzi giovanissimi. Questo mi fa sempre piacere perché da quando a quattordici anni ho vinto il mio primo oro, ci sono notizie del genere su di me. Mi fa piacere adesso sentirne di altri, quindi significa che c'è un cambio generazionale che funziona.

santoro
tuffi
mondiali
pellacani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

I più visti di Nuoto

Pelati si scopre dopo i Mondiali di nuoto artistico: "Il mio trucco è la risposta agli haters"

Nuoto e solidarietà, grande successo per l'ottava edizione di "Da Porto a Porto"

Santoro e l'oro ai Mondiali di tuffi: "Con Chiara ci siamo allenati pochissimo insieme, non immaginavamo di battere i cinesi"

Federica Pellegrini sexy in costume, ti tuffi?

Acerenza, che giornata! Oro nella 10 km e nella staffetta mista con Paltrinieri

Brava, bella e vincente: Simona orgoglio azzurro

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:44
Sfida in famiglia per la Juventus: il match con la NextGen è in diretta
19:41
Milan, Athekame è a un passo: oggi lo scambio dei documenti con lo Young Boys
19:36
Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering
19:34
Lukaku: "Napoli mi ha dato nuova vita, devo imparare più napoletano. Con De Bruyne gran rapporto"
19:34
Supercoppa Uefa: Udine celebra calcio, territorio, sostenibilità