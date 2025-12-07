Logo SportMediaset

NUOTO

Europei in vasca corta, Simona Quadarella si regala il primo oro nei 1500 metri stile libero

La 26enne romana ha avvicinato il primato italiano toccando la piastra in 15'29"93 lasciandosi alle spalle la tedesca Werner e l'ungherese Kesely

di Redazione
07 Dic 2025 - 20:36

Simona Quadarella può finalmente rompere il tabù dei 1500 metri stile libero e aggiungersi così alla festa dell'Italia agli Europei di nuoto in vasca corta. La 26enne romana ha conquistato l'oro a Lublino doppiando di fatto tutte le avversarie e toccando la piastra in 15'29"93. 

Assenti la campionessa uscente Anastasija Kirpičnikova e la tedesca Isabel Gose, la nuotatrice capitolina ha aperto il gas sin dalle prime battute facendo gara a sé, imponendo un ritmo sui 15"30 a vasca e mantenendolo costantemente. L'unica a provare a rimanere in scia nei primi centocinquanta metri è stata Maria De Valdes Alvarez, ma ben presto anche la spagnola ha dovuto cedere il passo venendo risucchiata dalle sfidanti.

Quadarella ha quindi puntato al record italiano avvicinandolo e completando la prova in 15'29"93 e anticipando la tedesca Maya Werner, seconda in 15'47"00 e l'ungherese Ajna Kesely in 15'51"73.

quadarella
europei
nuoto

