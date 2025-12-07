Europei in vasca corta, Simona Quadarella si regala il primo oro nei 1500 metri stile libero

Assenti la campionessa uscente Anastasija Kirpičnikova e la tedesca Isabel Gose, la nuotatrice capitolina ha aperto il gas sin dalle prime battute facendo gara a sé, imponendo un ritmo sui 15"30 a vasca e mantenendolo costantemente. L'unica a provare a rimanere in scia nei primi centocinquanta metri è stata Maria De Valdes Alvarez, ma ben presto anche la spagnola ha dovuto cedere il passo venendo risucchiata dalle sfidanti.