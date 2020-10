Pellegrini, incubo Covid finito: "Finalmente negativa"

NUOTO

Dopo 11 giorni di quarantena, esperienza raccontata giornalmente attraverso il proprio profilo Instagram, Federica Pellegrini può tirare un sospiro di sollievo perché l'incubo coronavirus è finalmente finito. La campionessa di nuoto ha annunciato sui social di essere tornata negativa. "Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!! NEGATIVAAAAA" il post corredato da una serie di emoticon di felicità.

Solo nella giornata di mercoledì, la Divina non aveva nascosto tutto il suo disappunto per una situazione pesante soprattutto dal punto di vista psicologico. "Ho fatto il secondo tampone e ho ancora il virus – aveva affermato -. Sono però debolmente positiva. Spero giovedì di avere il via libera perché, detto tra noi, non ce la faccio proprio più di stare dentro casa". Un desiderio diventato finalmente realtà e ora Fede potrà così tornare in vasca per preparare le Olimpiadi di Tokyo.

