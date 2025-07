Niente Mondiali in vasca per Paltrinieri: dopo l'infortunio alla mano prenderà parte solo alle gare di fondo

Le radiografie hanno infatti mostrato come il portacolori delle Fiamme Oro abbia riportato un distacco di un frammento osseo all'anulare sinistro, un problema che lo porterà a scendere nuovamente in acqua con un taping di protezione. Tutto ciò infatti non gli impedirà di prendere parte alla cinque chilometri di fondo in programma nella notte di venerdì 18 luglio, ma al tempo lo spingerà a concentrarsi soltanto sul nuoto in acque libere.